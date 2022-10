Pink Ribbon - Yoga im Alten Ratssaal

Am 15. Oktober 2022 findet um 10 Uhr im Alten Ratssaal (Kantine) eine „Pinktober-Yoga“-Aktion statt. Neusser*innen sind eingeladen in angenehmer Atmosphäre eine kleine Auszeit zu genießen und die Themen Körperbewusstsein, Selbstwahrnehmung, Ruhe, Kraft und Entspannung in den Fokus zu rücken. Die Stadtverwaltung Neuss möchte mit der Aktion Aufmerksamkeit für das Thema „Brustkrebs“ schaffen und Solidarität mit den Betroffenen zeigen. Die Yoga-Stunde ist kosten- sowie barrierefrei erreichbar. Wer möchte, kann gerne in pink-schwarzer Kleidung teilnehmen. Auch Männer sind herzlich willkommen. Anmeldungen sind bei der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt, Katja Gisbertz, unter folgender Mailadresse möglich: katja.gisbertz@stadt.neuss.de.

Brustkrebs-Awareness-Monat Oktober:

Brustkrebs gehört weltweit zu den häufigsten Krebserkrankungen - es werden mehr als eine Million Brustkrebserkrankungen pro Jahr neu diagnostiziert. Jedes Jahr im Oktober ruft die gemeinnützige Organisation PINK RIBBON DEUTSCHLAND Unternehmen und Behörden auf, mit verschiedensten Angeboten auf die Brustkrebsvorsorge aufmerksam zu machen. Die rosa Schleife „Pink Ribbon“ steht dabei weltweit als unverkennbares Symbol im Bewusstsein gegen Brustkrebs. Bei kaum einer anderen Krebserkrankung ist die Früherkennung so wichtig für die Heilungschancen.

(Stand 11.10.2022)