Premiere: Der kleine Prinz

Im Rahmen der Theaterreihe „Kultur für Kinder“ ist am Sonntag, 19. Februar 2023, das Schauspielensemble Südsehen mit seiner Premierenvorstellung zu Gast in Neuss.

Im Rheinischen Landestheater Neuss, Oberstraße 95, wird das Familientheaterstück „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry in einer Bearbeitung von Simone Lucia Birkner um 11 Uhr und um 14 Uhr gespielt.

Die Handlung

Die Geschichte beginnt mit einem Beinahe-Flugzeugabsturz und der glimpflich ausgegangenen Bruchlandung mitten in der einsamen Wüste. Mit den letzten Tropfen seiner Wasservorräte macht sich der Pilot bei glühender Hitze an die Reparatur des Motors. Plötzlich gesellt sich ein wunderlicher kleiner Kerl zu ihm, der zwar viele Fragen stellt, aber selbst keine beantwortet. Er scheint von einem anderen Planeten zu kommen, auf dem man mindestens 43 Sonnenuntergänge an einem Tag sehen kann, wenn man zum Beispiel gerade traurig ist. Pilot und kleiner Prinz werden echte Freunde. Als aber der letzte Tropfen Wasser getrunken ist, bewegt sich der Motor noch immer kein bisschen …

Ob der Pilot heimkehren kann und warum der kleine Prinz wohl so dringend ein Schaf mit Maulkorb für seinen Planeten benötigt?

Tickets sind im Vorverkauf für 8 Euro zuzüglich Service- bzw. Vorverkaufsgebühren bei der Tourist Information Neuss, bei Platten Schmidt, dem Rheinischen Landestheater sowie online über westticket.de erhältlich. Für Kurzentschlossene gibt es jeweils eine Stunde vor Beginn der Vorstellungen ggf. noch Resttickets an der Tageskasse.

Die Theaterreihe Kultur für Kinder umfasst sechs Veranstaltungen und ist auch in einem Abonnement für 42 Euro erhältlich. Bestellt werden können Abos per E-Mail unter kfk@stadt.neuss.de.

Das Schauspielensemble Südsehen hat bei dieser Produktion fast ausschließlich „nachhaltig“ arbeitet. Das Flugzeug besteht – bis auf die Tragflächen – nur aus „gebrauchten“ Materialien. Reifen und Achse bestehen aus einem alten Schubkarren, der Korpus aus einer Tonne von Ebay-Kleinanzeigen, die Drehstange für den Propeller von einem alten ausgemusterten Drehstuhl. Einzig die Tragflächen wurden gekauft, diese bestehen aus Leitern, mit denen im Verlauf dann gespielt wird. Rund die Hälfte der Requisiten, Kostüme und große Teile des Bühnenbilds wurden demnach nicht extra neu gekauft. Laut Schauspielensemble Südsehen steckt dahinter zwar immens viel Arbeitszeit, aber es mache auch "großen Spaß zu basteln“.

„Kultur für Kinder“ ist eine Kooperation zwischen dem Kulturamt der Stadt Neuss und dem Rheinischen Landestheater.

Weitere Informationen zur Kindertheaterreihe unter kulturfuerkinder-neuss.de.

Alle Termine:

Südsehen Schauspielensemble

Sonntag, 19. März 2023

11 und 14 Uhr

Der kleine Prinz

von Antoine de Saint-Exupéry

Bearbeitung von Simone Lucia Birkner

Für Kinder ab 6 Jahren

Dauer: 90 Minuten ohne Pause