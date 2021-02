01.02.2021 - Quarantäne-Anordnungen kontrolliert

Ein positives Fazit zieht das Neusser Ordnungsamt nach Schwerpunktkontrollen zu Quarantäne-Anordnungen am Wochenende. Der Kommunale Service- und Ordnungsdienst (KSOD) hat am Wochenende gemeinsam mit der Kreispolizeibehörde rund 180 Personen, die sich in Quarantäne aufhalten mussten, kontrolliert. Fast alle Personen wurden angetroffen und zeigten sich zwar überrascht von der Kontrolle, fanden diese allerdings überwiegend positiv. Bei Personen, die die Türe nicht geöffnet haben, werden jetzt Nachkontrollen durchgeführt.

Mit der gemeinsamen Aktion haben Stadt und Kreis verantwortungslosem handeln in Zeiten der Pandemie den Kampf angesagt. Mit der Bündelung der Kontrollen wird deutlich, dass jede und jeder, der unter Quarantäne steht, jederzeit mit einem Behördenbesuch rechnen muss. Aber auch alle anderen Regelungen der Corona-Schutzverordnung werden verstärkt kontrolliert. Wer sich nicht an die Regeln hält, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch die Allgemeinheit. Bei Verstößen gegen die Auflagen können Zwangsgelder bis zu 1.000 Euro festgesetzt werden.

(Stand: 01.02.2021, Fi)