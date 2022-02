01.02.2022 - Umweltausschuss tagt als Videokonferenz

Die Teilnahme der Stadt Neuss am Sonderförderprogramm „Klimaresilienz in Kommunen“ ist einer der Tagesordnungspunkte der Sitzung des kommenden Ausschusses für Umwelt, Grünflächen und Klimaschutz. Zudem entscheidet der Ausschuss über die Vergabe eines zweckgebundenen Zuschusses für die neuss agenda 21 e. V. sowie für die Neusser-Eine-Welt-Initiative (NEWI) für das Jahr 2022. Die Sitzung findet statt, am Dienstag, 8. Februar 2022 und beginnt um 17 Uhr.

Die Unterlagen stehen im Bürgerinformationsportal zur Verfügung.

Aufgrund der fortdauernden Infektionslage und der raschen Verbreitung der Omikron-Variante des COVID-19-Virus wird die Sitzung als Zoom-Videokonferenz stattfinden. Interessierte können sich vorab mit einer Mail an jessika.kemmerzell@stadt.neuss.de anmelden. Sie erhalten dann die entsprechenden Zugangsdaten.

(Stand: 01.02.2022/Bo)