02.02.2023 - Endspurt: Sonderausstellung „Kaffee ist fertig!“ geht zu Ende

Am kommenden Sonntag, 5. Februar 2023, geht die Sonderausstellung „Kaffee ist fertig! Karriere eines Heissgetränks“ mit einem Programm über den ganzen Tag zu Ende: Um 11.30 Uhr sowie 15 Uhr haben die Besucher zum letzten Mal die Gelegenheit von Kurator Dr. Carl Pause durch die Sonderausstellung geführt zu werden. Im Ideenlabor heißt es ab 11 Uhr „Pimp my Pott“: Kinder ab 6 Jahren können hier ihre ganz eigene Tasse bemalen – da schmeckt auch der Kakao nochmal so gut!

Feine Barista-Kaffeespezialitäten bietet die Rösterei „BAZZAR“ im Foyer an ihrem Kaffeewagen an und im Gartensaal gibt es gegen ein kleines Entgeld hausgemachten Blechkuchen bei unterhaltsamer Musik. Der Eintritt und die Teilnahme an den Führungen sowie dem Kinderworkshop am kommenden Sonntag sind frei.

Weitere Informationen erhalten Sie dienstags bis samstags von 11 bis 17 Uhr sowie sonntags von 11 bis 18 Uhr unter der Rufnummer 02131/904141 und auch auf der Website www.clemens-sels-museum-neuss.de.

