02.02.2023 - Sportlerehrung 2022

Am Dienstag, 31. Januar 2023, hat Bürgermeister Reiner Breuer die Neusser Sportler*innen des Jahres 2022 ausgezeichnet. Der Cheftrainer des Neusser Schwimmvereins, Francisco Frederico bekam die Sportehrengabe der Stadt Neuss, der Preis für die Mannschaft des Jahres ging an das Ringer-Herrenteam des KSK Konkordia Neuss.

Alleine im Jahr 2022 gewannen die Sportlerinnen und Sportler um Cheftrainer Francisco Frederico bei den Deutschen Meisterschaften 16 Medaillen. Bei den Kurzbahn-Landesmeisterschaften gab es für seine Schützlinge insgesamt 20 NRW-Titel und 40 Medaillengewinne. Der Titelgewinn von Tobias van Aggelen über 200 Meter Freistil der Männer bei den Deutschen Kurzbahn-Meisterschaften im November 2022 stellt den bisherigen Höhepunkt in seiner Trainerlaufbahn dar. In den mittlerweile fast 10 Jahren als hauptamtlicher Cheftrainer des Neusser Schwimmvereins und der Schwimmgemeinschaft Neuss hat es Frederico gemeinsam mit seinem Trainerstab und dem Vorstand geschafft, den Leistungsstützpunkt Neuss zu einem der erfolgreichsten Stützpunkte in NRW zu entwickeln.

Mannschaft des Jahres wurde des Ringer-Herrenteam des KSK Konkordia Neuss. Mit 11 Siegen in den 12 Kämpfen und einen am Saisonende letztlich sehr deutlichen Abstand auf alle Konkurrenten ist das Team auf souveräne Art und Weise Meister der 2. Bundesliga Nord geworden. Mit folgenden 18 Sportlern gelang so der angestrebte sofortige Wiederaufstieg in die 1. Ringer-Bundesliga: Deni Nakaev, Samuel Bellscheidt, Aaron Bellscheidt, Julian Lejkin, Simone Piroddu, Vasile Diacon, Magomedmurad Gadzhiev, Calvin Stiller, Jackson Vaillant-Cantero, Arslanbek Salimov, Mairbek Salimov, Ayoub Musaev, Alexander Müller, Lom-Ali Eskijev, Radu Lefter, Vladimir Mass, Ibrahim Deziev, Fatih Cinar. Das Team des KSK Konkordia Neuss zeichnet sich durch die hohe Zahl von noch jungen Eigengewächsen aus der eigenen, mehrfach preisgekrönten Jugendarbeit aus.

Geehrt wurden zudem 125 Neusser Sportler*innen, die im vergangenen Jahr erfolgreich bei Deutschen, Welt- oder Europameisterschaften waren.

