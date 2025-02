01.02.2025 - Rathaus-Tiefgarage wird „smart“ und „Rad-Haus“

Während aktuell noch die letzten Sanierungsarbeiten in der Rathaus-Tiefgarage laufen, hat der Haupt- und Sicherheitsausschuss in seiner letzten Sitzung (Donnerstag, 30. Januar 2025) einstimmig ein neues Konzept zur künftigen Nutzung beschlossen. Die Rathaus-Tiefgarage wird in Zukunft in einem Teilbereich zum „Rad-Haus“, dass auch ein sicheres und überdachtes Abstellen von Fahrrädern möglich macht. Das Parken für PKWs bleibt erhalten und durch moderne Kennzeichen-Erfassung zur Ein- und Ausfahrt sowie einer digitalen Buchungsmöglichkeit für einen Parkplatz „smart“ und verlässlicher ausgestaltet.

Weil die Tiefgarage über nur knapp 40 Parkplätze für PKW verfügt, kann während der Öffnungszeiten des Rathauses ausschließlich mit einem Termin im Rathaus und vorheriger Buchung eines Parkplatzes in der Tief-garage geparkt werden. Für die vorherige Buchung eines Parkplatzes wird auf den Internet-Seiten der Stadt Neuss ein Buchungssystem bereitgestellt, auf dem Nutzer*innen selbständig oder durch Mitarbeiter*innen der Verwaltung einen Buchungszeitraum unter einem bestimmten PKW-Kennzeichen reservieren können, mit dem die Einfahrt ermöglicht wird.

Außerhalb der Öffnungszeiten des Rathauses, also am späten Nach-mittag und Abend bis Mitternacht sowie am Wochenende, ist die Rathaus-Tarifgarage ohne Termin im Rathaus, nach vorheriger Buchung eines Parkplatzes oder - zunächst probeweise - auch ohne Buchung bei freien Parkplätzen über die reine Kennzeichenerfassung nutzbar.

Die Buchungsdauer ist während der Öffnungszeiten des Rathauses auf zwei Stunden begrenzt, damit möglichst viele Bürger*innen und Gäste der Stadtverwaltung die Gelegenheit haben, die Tiefgarage zu nutzen. Die erste Stunde ist kostenfrei, wer zwischen einer und zwei Stunden parkt, zahlt pauschal 5 Euro.

Die Tarife für das Parken außerhalb der Öffnungszeiten des Rathauses lehnen sich an die Tarife in den übrigen Parkhäusern in der Innenstadt an. Das Bezahlen kann papierlos nach Angabe des Kennzeichens am Automaten bargeldlos oder mit Bargeld erfolgen.

Für Ihre Berichterstattung finden Sie Fotos von den Sanierungsarbeiten in unserem Bildarchiv.