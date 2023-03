01.03.2023 - Energieberatung im Rathaus

Kostenlose und persönliche Energieberatung bieten die Stadt Neuss und die Verbraucherzentrale am Donnerstag, 16. März 2023, an. In der Zeit von 14 bis 18 Uhr informiert ein Energieexperte zu Fragen rund um den Strom- und Wärmeverbrauch, Einsparmöglichkeiten bei Strom- und Heizkosten, Heizen und Lüften sowie effiziente Haushaltsgeräte. Die Beratung findet im Sozialamt, Promenadenstraße 43 bis 45, statt.

Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich und per E-Mail an soziales@stadt.neuss.de möglich.