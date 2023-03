01.03.2023 - Kammerkonzert im RomaNEum

Die Konzertreihe „Konzert unter Freunden“ findet am Samstag, 11. März 2023 um 17 Uhr in der Musikschule der Stadt Neuss seine Fortsetzung. Im Pauline-Sels-Saal im RomaNEum, Brückstraße 1, spielen Ruth-Maria Kosow (Violine), Arthur Jogerst (Klavier), Roland Hoffmann (Klavier) und Günter Wehinger (Flöte) ein unterhaltsames und abwechslungsreiches musikalisches Programm in der Besetzung für 2 Klaviere, Klavier & Violine sowie Klavier & Flöte. Zu hören sein werden klassische Werke von Bach, Mozart, Saints-Saens, Poulenc sowie kleine „Schmankerl“ aus der Salonmusik.

Die vier Musiker*innen aus Neuss, Düsseldorf und Basel kommen aus verschiedenen musikalischen Richtungen haben sich zusammengefunden, um die Tradition der erfolgreichen Kammerkonzertreihe mit Konzerten in unterschiedlichen Besetzungen gemeinsam fortzuführen. Der Eintritt ist frei.