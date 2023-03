01.03.2023 - ZeughausKonzert: PHANTA²

Kammermusikfreund*innen werden beim nächsten ZeughausKonzert ihre helle Freude haben. Mit einem feinsinnig abgestimmten, im Wortsinn phantastischen Konzertprogramm kommen die junge Cellistin Julia Hagen und ihr Klavierpartner Alexander Ullman nach Neuss. Mit behänder Leichtigkeit und gleichzeitig kraftvoller Energie verzaubern sie ihr Publikum. Das ZeughausKonzert mit Werken von Robert Schumann, Emilie Mayer, Paul Hindemith und Johannes Brahms findet am Freitag, 10. März 2023, um 20 Uhr im Zeughaus Neuss statt. Eine Einführung in das Konzert beginnt um 19:15 Uhr.

Begleitend zum Konzert stellt die Neusser Künstlerin Brigitte Hempel-Schanzenbach Werke im Zeughaus aus.

Das ZeughausKonzert wird vom Westdeutschen Rundfunk aufgezeichnet und am Dienstag, 18. April 2023, ab 20.04 Uhr auf WDR3 gesendet.

Julia Hagen

Natürlichkeit und Wärme, Vitalität und der Mut zum Risiko – diese Attribute werden regelmäßig genannt, wenn von Julia Hagens Spiel die Rede ist. Die junge Cellistin aus Salzburg, Spross einer musikalischen Familie, überzeugt als Solistin ebenso wie im Rezital mit Klavier und in Kammermusikkonstellationen an der Seite prominenter Partner. Julia Hagen begann im Alter von fünf Jahren mit dem Cellospiel. Sie war Preisträgerin des internationalen Cellowettbewerbs in Liezen und des internationalen Cellowettbewerbs Benedetto Mazzacurati und wurde unter anderem mit dem Hajek-Boss-Wagner Kulturpreis sowie dem Nicolas-Firmenich Preis der Verbier-Festival-Academy als beste Nachwuchscellistin ausgezeichnet.

Alexander Ullmann

Der britische Pianist Alexander Ullman begeistert das Publikum weltweit durch seine subtilen Interpretationen und seine raffinierte technische Beherrschung. Der Gewinner des Internationalen Franz-Liszt-Klavierwettbewerbs 2017 in Utrecht ist unter anderem mit dem Philadelphia Orchestra, dem Royal Philharmonic Orchestra, dem Netherlands Radio Philharmonic, dem Norwegischen Rundfunkorchester, den St. Petersburger Philharmonikern, dem Budapester Symphoniker und dem Korean Symphony Orchestra aufgetreten und hat mit Dirigenten wie Vladimir Ashkenazy, Giancarlo Guerrero, Miguel Harth-Bedoya, Valentin Uryupin und Cristian Măcelaru zusammengearbeitet.

Konzerttickets sind erhältlich über die Ticket-Hotline 02131 526 99 99 9, unter zeughauskonzerte-neuss.de und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Im Zuge des integrierten Klimaschutzkonzepts der Stadt Neuss berechtigen ab dieser Saison alle Tickets und Abonnementausweise des Kulturamtes der Stadt Neuss zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs (2. Klasse) im Verkehrsgebiet Rhein-Ruhr (VRR) für die Hin- und Rückfahrt zur Veranstaltung.

Ein Foto für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv. (Alexander Ullman © Kaupo Kikkas

Julia Hagen © Julia Wesely)