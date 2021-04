01.04.2021 - Auch die Neusser Zukunft ist solar

Klimawandel, Energiewende und Co.: Die Energie- und Heizungswelt ist im ständigen Wandel. Alle paar Jahre erleben Energie- und Heizungstechnik eine echte Revolution: Was gestern noch als die totale Neuerung galt, ist morgen schon wieder fast vergessen. Neben dem steigenden Trend der Wärmepumpentechnologie, boomt das Interesse an Solartechnik und anderen erneuerbaren Energieformen. „Die Zukunft ist solar: Ob zur Wärme- oder Stromerzeugung, Solarenergie bietet umfangreiche Einsatzmöglichkeiten. Wer Sonnenenergie nutzt, heizt mit einer schier unerschöpflichen Energiequelle. 1,5 Trillionen Kilowattstunden pro Jahr kommen in Form von Wärme auf der Erdoberfläche an, eine gewaltige Menge an Energie, die den jährlichen Weltenergiebedarf mehr als tausendfach decken könnte“, erklärt Roland Gilges, Leiter Energiedienstleistungen bei den Stadtwerken Neuss.

Die Sonne ist der umweltschonendste Energieträger, da sie völlig unabhängig von den Ressourcen der Erde strahlt. Warmwasser und Nutzwärme können beispielsweise über eine Solarthermie-Anlage mit der Installation von Kollektoren gewonnen werden. Photovoltaik-Anlagen hingegen produzieren Strom für die Nutzung innerhalb der eigenen Immobilie oder für die Einspeisung ins öffentliche Netz. Über ihre „mehr wärme-Produkte“ ( www.stadtwerkeneuss.de/energie-wasser/waerme-contracting#2 ) bieten die Stadtwerke Neuss ein breites Spektrum an moderner und energieeffizienter Technik. Und das dank Voll-Service-Contracting ganz ohne Investitionskosten und Planungsaufwand.

Erneuerbare boomen: Alle Zeichen stehen auf „Grün“

Neben dem steigenden Trend der Wärmepumpentechnologie, boomt das Interesse an Solartechnik und anderen erneuerbaren Energieformen. Das Potenzial für die Nutzung von Solarenergie in Deutschland ist riesig. So könnten gut 15 Millionen Einfamilienhäuser ihren Strom mit einer Solaranlage selbst produzieren. Dabei liegt die Marktsättigung je nach Bundesland gerade einmal zwischen fünf und 18 Prozent. Alleine in Neuss haben die Stadtwerke aber inzwischen über 130 private PV-Anlagen realisiert: Tendenz steigend.

Besonders bei Neubauten lohnt es sich eine Solaranlage in Betracht zu ziehen. „Hier können bereits während der Planung wichtige Grundsteine für die optimale Nutzung von Sonnenenergie gelegt werden, indem beispielsweise die Ausrichtung des Hauses, die Dachgestaltung und viele weitere Faktoren beachtet werden. Für die Deckung des Gesamtenergiebedarfs einer Immobilie reicht eine Solaranlage aber aktuell leider oftmals noch nicht aus. Um das volle Potential von Photovoltaik und Solarthermie auszuschöpfen, lassen sich Solaranlagen effizient mit anderen Heizsystemen wie Wärmepumpen oder Brennwert-Geräten zu Hybridheizungen kombinieren“, ergänzt Stadtwerke-Contracting-Profi Roland Gilges. Alle Infos zum Photovolataik-Contracting der Stadtwerke Neuss finden sich unter

„Sonne +“: Trend zu hybriden Heizungen

Sind im Bei der energetischen Sanierung werden Hybridheizungen immer beliebter: Scheint zum Beispiel die Sonne, wird die Wärme aus den Sonnenstrahlen von den Solarkollektoren aufgenommen und in den Wärmespeicher der Hybridheizung eingespeist. In den Sommermonaten kann so zum Beispiel die für die Warmwasserbereitung benötigte Energie zu 100 Prozent durch die Solarthermie-Anlage abgedeckt werden, während die Heizung in dieser Zeit ausgeschaltet bleiben kann.

Moderne Heiztechnik ohne Investitionskosten

Wer seine Immobilie mit moderner und energieeffizienter Heiztechnik ausstatten oder sanieren möchte, die hohen Investitionskosten aber scheut, der kann mit dem Voll-Service-Contracting-Modell „mehrwärme“ der Stadtwerke Neuss von effizienter Heiztechnik profitieren, ohne für die Anschaffungskosten tief in die Tasche greifen zu müssen. Gegen eine vertraglich festgelegte monatliche Servicepauschale übernimmt der Energiedienstleister aus Neuss Investitionskosten, die Planung und jegliche Reparaturen der neuen Anlage – inklusive 24-h-Notfallservice sowie 15 Jahre Garantie auf die verbaute Technik.