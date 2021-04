01.04.2021 - Digitale Eröffnung im Museum

Entdecken Sie die Meisterwerke des Clemens Sels Museum Neuss! Kuratorin Dr. Bettina Zeman eröffnet die neue Studioausstellung „In neuem Glanz – Restaurierung bedeutender Werke des Clemens Sels Museums Neuss“ am Donnerstag, 8. April 2021 um 13 Uhr via ZOOM. Der Link zum Meeting ist auf der neuen Website des Museums unter www.clemens-sels-museum-neuss.de verfügbar.

„In neuem Glanz“ erstrahlen jetzt fünf zentrale Gemälde aus zwei wichtigen Sammlungsbereichen des Clemens Sels Museums Neuss: dem Symbolismus und dem Rheinischen Expressionismus. Beide Bereiche tragen maßgeblich zum Alleinstellungsmerkmal des Hauses innerhalb der Museumslandschaft in Deutschland bei. Daher war es für den Bestand des Hauses umso dringlicher, ausgewählte Kunstwerke in den Jahren 2019 und 2020 restaurieren zu lassen.

Die Restaurierung der bedeutenden „Frauen mit Flieder“ oder „Akte in der Dämmerung“ von Maurice Denis verdanken das Haus der Finanzierung durch den Verein der Freunde und Förderer des Clemens-Sels-Museums e. V. Darüber hinaus konnten dank der Bereitstellung von Geldern im städtischen Haushalt vier weitere wichtige Stücke aus der renommierten Sammlung ausgewählt werden: Dabei handelt es sich neben der „Arkadischen Szene“ von Ker-Xavier Roussel, um 1920, und Paul-Élie Ransons bedeutendem Paravententwurf von 1892 um die „Bildnisstudie der Frau Irene Koppel“, um 1872, von Hans von Marées, und die „Straße in Bonn“, 1913/14, von Paul Adolf Seehaus.

(Stand: 01.01.2021/Spa)