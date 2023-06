01.06.2023 - Everybody wants to be Puck

Eine von insgesamt drei Auftragsproduktionen, die beim diesjährigen Shakespeare Festival uraufgeführt wurden, ist die Performance „Everybody wants to be Puck“ von Teresa Zschernig und Aylin Leclaire.

Am Samstag, 10. Juni 2023, 15 Uhr wird die Performance noch einmal im Globe zu erleben sein. Wer sind wir und wer wollen wir eigentlich sein? Diese Frage steht im Zentrum der Vorstellung.

Über all dem steht die Vision, dass Puck den Lauf der Geschichten ändern kann, dass er hellsichtige Eingebungen hat: Puck kann helfen, sieht Bilder, sieht uns alle und unser Leben, unser Schicksal, unsere Zukunft.

Geändert werden im Stück die Lebensverläufe ausgewählter weiblicher Shakespeare-Figuren. Zum Beispiel: Wie hätte Julias Ende in heutiger Zeit ausgesehen? Wie könnte Ophelias Schicksal beeinflusst werden? Und was hätte die Karriere einer Lady Macbeth sein können?

Das Publikum bekommt einen musikalisch untermalten träumerischen Blick in die Zukunft, einen Blick auf mögliche alternative Lebensläufe von Shakespeares Figuren: Wer bin ich? Mit Puck ist alles möglich!

Eine kostenlose Einführung beginnt 45 Minuten vor der Vorstellung.

Das Shakespeare Festival zeichnet sich durch eine gesellige Atmosphäre und ein umfangreiches Begleitprogramm mit Publikumsgesprächen und Workshops für Schulklassen, Kinder und Erwachsene aus. Das Festival ist ein Ort der Begegnung: Leute treffen, vor oder nach der Veranstaltung zusammensitzen, die gute Atmosphäre und das gemütliche Ambiente gemeinsam genießen, essen und trinken. Die Festival-Picknickkörbe, bestückt mit Baguette, Dips, Käse, Weintrauben und Chutneys sind vorab per E-Mail an shakespeare@stadt.neuss.de bestellbar.

Unter www.shakespeare-festival.de sind alle weiteren Informationen und Zusatzangebote wie Workshops und Publikumsgespräche zu finden. Einzeltickets sowie Kombitickets sind erhältlich über die Ticket-Hotline 02131 526 99 99 9, unter shakespeare-festival.de oder bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Ein Foto für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv. (Teresa Zschernig „Everybody wants to be Puck“ © Graça und Darius Bialojan)