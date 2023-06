01.06.2023 - Pride Month: Stadt Neuss beflaggt Rathaus mit Regenbogen-Banner

Anlässlich des weltweiten „Pride Month“ im Juni setzt die Stadt Neuss ein Zeichen für die Rechte von Menschen unterschiedlicher sexueller Orientierungen und Identitäten. In Solidarität mit der LGBTQIA+ Gemeinschaft hat Bürgermeister Reiner Breuer, auf Initiative des Gleichstellungsbeirates der Stadt Neuss, am Donnerstag, 1. Juni 2023, das Rathaus mit einem Regenbogenbanner beflaggen lassen. Dieses wird den gesamten Juni am Rathaus sichtbar sein.

Der Regenbogen ist das Symbol der queeren Bewegung. Seine Farben stehen für die Diversität von Menschen, zugleich ist es ein sichtbares Zeichen gegen Homophobie und Transfeindlichkeit. Der Monat Juni wird weltweit als „Pride Month“ gefeiert. Menschen demonstrieren für die Sichtbarkeit und Rechte von Menschen, die lesbisch, schwul, bisexuell, transsexuell, transgender, queer oder anderer sexuellen Orientierung und Identität (LGBTQIA+) sind.