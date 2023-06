01.06.2023 - Woche der Nachhaltigkeit 2023

Vom 10. bis zum 16. Juni 2023 findet in Neuss die fünfte Woche der Nachhaltigkeit statt. Mit dem diesjährigen Themenschwerpunkt „Nachhaltiges und klimafreundliches Gärtnern in der Stadt“ laden Neuss Agenda 21 e.V., die Stadt Neuss sowie die Stadtbibliothek und Volkshochschule Bürgerinnen und Bürger ein, sich in verschiedenen Veranstaltungen zu informieren, auszuprobieren und mitzudiskutieren, wie eine nachhaltig gestaltete Zukunft in Neuss aussehen soll.

Die Woche der Nachhaltigkeit richtet sich an ein breites Publikum und bietet daher Veranstaltungen in unterschiedlichen Formaten an. Den Auftakt bildet am Samstag, 10. Juni 2023 ab 11 Uhr der Umweltmarkt auf dem Freithof. Dort besteht die Möglichkeit, lokale Initiativen kennenzulernen, sich mit Energieberatern auszutauschen und mit den Fachleuten der Verwaltung der Stadt Neuss zu Mobilitäts- und Umweltfragen ins Gespräch zu kommen. Der Markt bietet neben kulinarischen Genüssen auch einen kompakten Ausblick auf die Veranstaltungen der folgenden Woche. Die VHS bietet unter anderem Exkursionen zum Thema urbanes Gärtnern und zur Landesgartenschau nach Höxter an. Als Mitmachaktion veranstaltet sie in Zusammenarbeit mit der Transition Town Initiative Neuss zudem einen „Schnippel-Abend" mit geretteten Lebensmitteln. Die Stadtbibliothek Neuss lädt unter anderem zu einer musikalisch und fotografisch untermalten Lesung von Gabriele Reiß ein.

Bereits vom 6. und bis zum 23. Juni ist im Rathausfoyer die Ausstellung „Einfach machen! Ideen für nachhaltigen Konsum“ der Verbraucherzentrale NRW in Kooperation mit dem Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima der Stadt Neuss zu sehen. Die interaktive Ausstellung zeigt, wie nachhaltige Konsumentscheidungen aussehen können. Passend dazu findet am Montag, 12. Juni, ab 18 Uhr ein „Durchstarter-Workshop” unter dem Motto „Wandel schmeckt gut – wie du dich für nachhaltige Ernährung einsetzen kannst“ statt.

Das vollständige Programm steht auf www.neussnachhaltig.de zur Verfügung.