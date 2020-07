01.07.2020 - Promenadenstraße bekommt neue Fahrbahndecke

Die Promenadenstraße und der Hamtorwall bekommen ab Montag, 6. Juli 2020, eine neue Fahrbahndecke. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich drei Wochen dauern, bei schlechter Witterung können sich die Arbeiten verzögern. Während dieser Zeit fahren die Busse der Linien 841, 842, 843, 844, 848, 849, 851 und 854 eine weiträumige Umleitung über die Batteriestraße. Ersatzhaltestellen werden entlang der geänderten Linienführung eingerichtet.

So halten die Buslinien 842 und 849 auf der Batteriestraße / am Hafenbecken 1 in Höhe der Hafenstraße, am Hauptbahnhof (Gielenstraße) sowie am Hermannsplatz (nur Linie 849) In der Gegenrichtung liegen die Ersatzhaltestellen in der Gielenstraße (vor Pitstop), in der Batteriestraße auf Höhe des Aufgangs zum Glockhammer sowie gegenüber von Kreishaus/Landestheater und Romaneum (Bussteig 6, nur Linie 849).

Die Ersatzhaltestellen für die Linien 841, 851, 852 und 854 befinden sich am Landestheater (Bussteig 4) ebenfalls an der Batteriestraße/Hafenbecken in Höhe der Hafenstraße sowie am Hauptbahnhof, Bussteig 5. In der Gegenrichtung sind Haltepunkte in der Batteriestraße am Aufgang zum Glockhammer sowie gegenüber dem Kreishaus/Landestheater und Romaneum (Bussteig 6) eingerichtet.

Die Linien 843, 844 und 848 halten am Landestheater (Bussteig 1), an der Batteriestraße in Höhe der Hafenstraße und am Hauptbahnhof (Bussteig 5). In die Gegenrichtung sind Haltepunkte in der Batteriestraße am Aufgang zum Glockhammer und in der Zollstraße in Höhe der „Gaststätte Früh“ eingerichtet.

Die Rheinbahn-Buslinien 828 und 830 fahren ebenfalls die oben beschriebene Umleitungsstrecke, die Linie 830 in Richtung Stadthalle wird am Hauptbahnhof (Bussteig 10) halten.In Fahrtrichtung Meerbusch-Lank wird für die Linie 830 eine Ersatzhaltestelle am Theodor-Heuss-Platz (vor Haus Nr. 7) eingerichtet.