01.07.2021 - Ausbildungsinitiative 2021 im Buchbinderhandwerk

Die Corona-Pandemie erschwert in vielen Bereichen auch die Ausbildung. Die Unternehmer reagieren abwartend und die Jugendlichen sind verunsichert. Diese Entwicklung ist in Europa auch im Buchbinderhandwerk zu spüren. Durch die generelle Verlagerung des Berufsschulunterrichts in den Distanzunterricht entfielen im Rahmen der Berufsschule zusätzlich alle praxisorientierten Unterweisungen. Mit einer „Ausbildungsinitiative 2021“ wollen die Initiatoren einen Impuls für die Ausbildung und Förderung der Qualität im Buchbinderhandwerk setzen und einen Ausgleich für die Auszubildenden schaffen. Im Rahmen der bewährten Kooperation zwischen dem Stadtarchiv Neuss und dem Bund Deutscher Buchbinder (BDBI) werden deutschen, österreichischen und schweizerischen Auszubildenden des Buchbinderhandwerks drei eintägige Workshops zum Thema „Sewn-Board-Binding“ featuring „Shibori“ angeboten.

Archivleiter Dr. Jens Metzdorf, der Leiter der Bestandserhaltung Marcus Janssens und der Vorsitzende des Bundes Deutscher Buchbinder (BDBI) Maik Beckmann haben die Ausbildungsinitiative jetzt vorgestellt. Am Samstag, 3. Juli 2021, findet der abschließende Neusser Workshops im Stadtarchiv statt, in dem die Technik des „Sewn-Board-Bindings“ gelehrt wird.

Die moderne Technik des „Sewn-Board-Bindings“ basiert auf einer Entwicklung von Gary L. Frost. Gary Frost ist ein amerikanischer Buchrestaurator und Dozent für Buchkunst. Schon in den 1970iger Jahren setzte er sich als Buchrestaurator an der Newberry Library in Chicago mit historischen Buchtechniken beziehungsweise Bindungen auseinander und entwickelte aus den gewonnenen Erkenntnissen neue konservatorische Bindetechniken. Die in den Workshops vorgestellte Technik ist eine elegante, zeitgemäße Adaption mittelalterlicher koptischer und byzantinischer Bucheinbandtechniken.

Dank der vielfältigen Unterstützung durch Sponsoren (u.a. Forum für Archiv und Geschichte e.V.) ist die Teilnahme für die 25 Auszubildenden aus Österreich, Schweiz und Deutschland kostenlos. Die Workshops wurden im Stadtarchiv Neuss und im Berufsschulzentrum Alois Senefelder München durchgeführt und fanden beim buchbinderischen Nachwuchs großes Interesse.



(Stand: 01.07.2021/Stgl)