01.07.2021 - Mit Museumsdirektorin durch Studioausstellung

Die Direktorin des Hauses und zugleich Kuratorin der Ausstellung, Dr. Uta Husmeier-Schirlitz, führt am Mittwoch, 7. Juli 2021, um 15.30 Uhr durch die aktuelle Studioausstellung „Erzähl‘ mir mehr …! Zeugnisse jüdischen Lebens in Neuss“.

Anlässlich des Jubiläums „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ widmet sich das Clemens Sels Museum Neuss vom 27. Mai bis 15. August 2021 der Begegnung mit dem jüdischen Leben in Neuss. Dabei werden Judaika aus der eigenen Sammlung wie beispielsweise ein Sederteller, ein Kidduschbecher oder ein Jad präsentiert und durch private Leihgaben wie etwa einem Chanukkaleuchter ergänzt.

Für jedes Objekt gibt es eine Patin bzw. ein Pate. Sie erläutern in einem kurzen Film, der in Kooperation mit der Produktionsfirma Draw-A-Change entstanden ist, welche Bedeutung der jeweils ausgewählte Gegenstand für sie in der Ausübung ihres Glaubens spielt.

Die Teilnahmegebühr für die 60-minütige Führung beträgt vier Euro zuzüglich Eintritt. Aktuelle Informationen rund um den Museumsbesuch sind auf der Website www.clemens-sels-museum-neuss.de zu finden oder dienstags bis samstags von 11 bis 17 Uhr sowie sonntags von 11 bis 18 Uhr an der Museumskasse unter der Rufnummer 02131/904141 erhältlich.





(Stand: 01.07.2021/Stgl)