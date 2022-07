01.07.2022 - Kindertheaterreihe "Samstags im Park"

Im Rahmen der beliebten Veranstaltungsreihe „Samstags im Park“ lädt das Jugendamt der Stadt Neuss Kinder und deren Eltern, Großeltern, Tanten und Onkel am Samstag, den 2. Juli 2022, um 15.00 Uhr, vor die städtische Kinder- und Jugendeinrichtung Geschwister-Scholl-Haus, Leostraße 71, 41462 Neuss ein.

Theater für die Kleinsten. Ein Theaterstück zum Staunen für Kleine von 2-4 Jahren. Trudi träumt von ihrem Gans-großen Auftritt! Auf den ersten Blick ist Trudi nur eine kleine Gans. Sie wohnt mit vielen anderen Tieren auf dem Bauernhof vom Bauer Peter. In ihren Träumen sieht sie sich schon an einem anderen Ort: im Rampenlicht! Doch die Bretter, auf denen sie watschelt, bedeuten bislang nur den Scheunenboden …Wird ihr sehnlichster Wunsch jemals in Erfüllung gehen?

Eine Anmeldung zum jeweiligen Theaterstück ist nicht notwendig.

Für weitergehende Fragen oder eine kurzfristige Abmeldung steht die Jugendförderung unter 0157-392 571 94 gerne zur Verfügung.

(Stand: 01.07.2022)