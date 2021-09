01.09.2021 - Bezirksausschuss Selikum, Reuschenberg, Weckhoven, Hoisten

In der kommenden Sitzung des Bezirksausschusses Selikum, Reuschenberg, Weckhoven, Hoisten werden sachkundige Bürgerinnen und Bürger verpflichtet und die Schriftführenden bestellt. Das Gremium berät über den Knotenpunkt Hochstadenstraße / Schluchenhausstraße am nördlichen Ortsrand von Hoisten, der im Rahmen der Errichtung einer neuen Feuerwache zu einem Kreisverkehrsplatz umgebaut werden soll. Weitere Themen sind die Sanierung der Parkplatzfläche im Bereich Am Nierholz / Ecke Kreuzstraße in Hoisten und Mitteilungen der Verwaltung zu den Aufgaben des Beauftragten für Baukommunikation und –koordination und allgemeinen Informationen zu Angelegenheiten des Bezirks.

Der Bezirksausschuss Selikum, Reuschenberg, Weckhoven und Hoisten tagt unter der Leitung der Ausschussvorsitzenden Nadine Baude am Mittwoch, 8. September 2021, um 17 Uhr in der Gesamtschule an der Erft, Aurinstraße 59. Die vollständigen Sitzungsunterlagen können im Ratsinformationssystem unter www.neuss.de eingesehen werden.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die an der Sitzung teilnehmen möchten, müssen sich vorab unter Angabe ihrer Kontaktdaten per E-Mail an robert.schichler@stadt.neuss.de anmelden. Für Veranstaltungen in Innenräumen gilt nach der aktuellen Coronaschutzverordnung (ab 20. August 2021) neben der Maskenpflicht auch ein verpflichtender 3G-Nachweis. Danach müssen alle Personen, die weder vollständig geimpft oder genesen sind, einen negativen Schnelltest oder PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) vorweisen.



(Stand: 01.09.2021, Kro)