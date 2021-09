01.09.2021 - Hairspray

Für die Vorstellungen des Musicals „Hairspray“, das im Rahmen der Neusser Musicalwochen am Wochenende Premiere feiert, sind noch wenige Restkarten verfügbar. Die Vorstellungen finden am 3. (Premiere), 4. und 5. September 2021 in der Stadthalle Neuss statt. Das Ensemble probt bereits vor echter Kulisse am Spielort.

Die ursprünglich für das Globe-Theater konzipierte Inszenierung wurde pandemiebedingt in die Stadthalle verlegt. „Durch den neuen Standort und die viel größere Bühne wurde die gesamte Aufführung in die Breite gezogen - das eröffnet uns in der Präsentation viele neue und spannende Möglichkeiten", so Regisseur Sven Post.

Auch Choreografin Victoria Wohlleber ist glücklich mit der Situation: "Unsere Darstellerinnen und Darsteller haben jetzt viel mehr Platz für das Tanzen. Frontalbühnen sind für Musicals sehr gut geeignet. Teilweise sind aus fünf Personenreihen zwei geworden, so kommt jede*r Einzelne besser zur Geltung."

Eddy Schulz als musikalischer Leiter ist der Meinung, dass auch die Band durch den Umzug noch präsenter auf der Bühne positioniert werden könne als in vergangenen Jahren. „Die Akustik in der Stadthalle ist klasse. Die technische Herausforderung wird sein, ein wenig von der kuscheligen Atmosphäre des Globe Theaters zu übertragen“, so Schulz.

Nach dem eher düster anmutenden Werk Alice aus dem Jahr 2019 war es den Machern der Neusser Musical-Wochen ein Anliegen, "wieder eine schrille und unterhaltsame Inszenierung auf die Bühne zu bringen", ergänzte Sven Post. „Dennoch sollte sie auch etwas Tiefgang haben. Oberflächlich gesehen ist Hairspray eine Komödie", so der Regisseur, "genauer betrachtet behandelt das Stück aber vor allem Themen wie Body Shaming und Rassismus."

Die Bühnenelemente führen von der Highschool über eine Fernsehshow bis zum Waschsalon und wurden von den Neusser Künstlerinnen Lina und Claudia Ehrentraut gestaltet. Sergio Abajur designte die an die 1960er Jahre angelehnten Kostüme, die zusammen mit Frisuren und Make-up zu einem farbenfrohen Bühnenbild beitragen.

Bei den bekannten Verkaufsstellen der Tourist Information (02131/4037795), dem Rheinischen Landestheater (02131/269933), Platten Schmidt (02131/24554), kölnticket.de (0221-2801) und westticket.de können noch wenige Tickets erworben werden. Alle Informationen rund um „Hairspray“ sowie zum Ticketverkauf sind außerdem über die Homepage www.neusser-musicalwochen.de abrufbar.

Für alle vier Aufführungen, die am 3., 4. und 5. September 2021 stattfinden, gilt der 3G-Nachweis (Geimpft, Genesen, negativ Getestet). Außerdem ist das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes im Innenbereich der Stadthalle verpflichtend (nicht am Platz).



(Stand: 01.09.2021, Kro)