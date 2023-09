01.09.2023 - Neue Veranstaltungen der VHS im September

Die Volkshochschule (VHS) im RomaNEum (Brückstraße 1) bietet im September wieder ein abwechslungsreiches Programm aus neuen Kursen und Vorträgen an.

Italienisch vor Ort oder online lernen

Italienischlernen auf dem Niveau B1 ist wöchentlich ab Montag, 4. September 2023, möglich. Der Kurs unter Leitung einer erfahrenen Lehrkraft bietet die Möglichkeit, hybrid zu lernen, das heißt mit der Möglichkeit, im RomaNEum oder digital teilzunehmen. Das Entgelt für den Kurs beträgt 100,52 Euro. Anmeldungen und Details finden sich hier.

VHS-Vortrag zum Anschlag auf Hanns Martin Schleyer

Am 5. September 1977 entführte ein Kommando der Rote Armee Fraktion (RAF) in Köln den Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer und ermordete dessen vier Begleiter - ein sechs Wochen dauerndes Drama begann. Am Dienstag, 5. September 2023, versucht der Journalist Georg Bönisch in der VHS im RomaNEum, die bis heute ungeklärten Pannen während der Fahndung auszuleuchten. Der Vortrag beginnt um 18.30 Uhr und kann kostenfrei besucht werden. Die Anmeldung und weitere Informationen gibt es hier.

VHS-Kurse: Türkisch für Anfänger

Dr. Olcay Bakim ist muttersprachliche Dozentin für Türkisch und startet mit drei Kursen für Teilnehmende mit und ohne Vorkenntnisse in der Woche ab Montag, 4. September 2023. Die Teilnahme an den Kursen kostet jeweils 143,70 Euro. Details zu den Kursen und die Anmeldung ist für die einzelnen Kurse hier möglich.

Tajines – marokkanisch kochen an der VHS

Am Mittwoch, 6. September 2023, bietet die VHS den Kochkurs „Tajines - Vegetarisch und lecker“ an. Ab 18 Uhr kochen die Teilnehmenden im RomaNEum klassische sowie neu interpretierte Tajines mit frischen, aromatischen Zutaten. Das Entgelt beträgt 37,75 Euro. Die Anmeldung und weitere Informationen gibt es hier.

VHS-Vortrag: „Long live the king“

Vor einem Jahr wurde der „ewige“ Thronfolger König Großbritanniens: König Charles III. Wie hat er das erste Jahr als Staatsoberhaupt des Vereinigten Königreichs und 14 weiterer Staaten angelegt? Welche Kontinuitäten und welche Unterschiede beginnen sich im Vergleich zur Queen abzuzeichnen? Dies beleuchtet der Englandexperte und Welt-Redakteur Thomas Kielinger am Donnerstag, 7. September 2023, um 18.30 Uhr in der VHS im RomaNEum. Der Eintritt ist frei. Die Anmeldung und weitere Informationen finden sich hier.

Villa Verde oder das Hotel in San Remo: VHS-Sonntagsmatinée mit Eva Weissweiler

Am Sonntag, 10. September 2023, lädt Dr. Eva Weissweiler ein, den faszinierenden Spuren von Dora Sophie Kellner zu folgen. Sie war die geschiedene Frau Walter Benjamins und führte während der 1930er-Jahre die „Villa Verde“, ein kleines Hotel in San Remo. Das Hotel, auf einer Anhöhe über dem Meer gelegen, war ein großer Erfolg. Kunstschaffende waren dort ebenso zu Gast wie adelige Menschen und Geflüchtete. Beginn des kostenfreien Vortrags ist um 11 Uhr in der VHS im RomaNEum. Die Anmeldung und weitere Informationen gibt es hier.

Neu an der VHS: Gebärdensprache

Von Montag, 11., bis Freitag, 15. September 2023, findet jeweils von 10 bis 13.15 Uhr eine Bildungswoche in Gebärdensprache mit Anfänger- und Wiederholungs-/Vertiefungselementen statt. Der Preis für den Kurs mit der Dozentin Corinna Mathias beträgt 127,46 Euro. Details und die Anmeldung zum Kurs gibt es hier.

Body and Power an der VHS

Am Dienstag, 12. September 2023, startet um 19.30 Uhr der Body and Power-Kurs. An 14 Terminen lädt die VHS im RomaNEum zu einem statisch-dynamischen Ganzkörpertraining ein, bei dem die Teilnehmenden Elemente aus dem Body Workout, Pilates und Yoga erleben. Das Gesamtentgelt beträgt 105 Euro. Die Anmeldung und weitere Informationen gibt es hier.

THW & VHS Infoveranstaltung: Was tun im Katastrophenfall?

Ausfälle der kritischen Infrastruktur - wie ein großräumiger Stromausfall - können auch in Deutschland vorkommen. Außerdem bewirkt der Klimawandel eine Zunahme von Extremwetterereignissen. Aber nicht nur Phänomene wie Starkregen sind zu bewältigen. Wie sollte ein Haushalt vorbereitet sein, was soll man unternehmen und vor allem was unterlassen? Zwei Experten des Technischen Hilfswerks geben am Donnerstag, 14. September 2023, um 17 Uhr, Tipps, die alle einfach befolgen können. Die Teilnahme ist entgelt- und anmeldefrei. Weitere Informationen gibt es hier.

Neu in der VHS: iPhone und iPad Basics lernen

Interessierte können am Samstag, 16. September 2023, im Apple-Workshop Tipps und Tricks zur Benutzung und Einrichtung ihrer Geräte kennenlernen und ausprobieren. Das Seminar im RomaNEum dauert von 11 Uhr bis 15.15 Uhr und kostet 21,90 Euro. Die Anmeldung ist online möglich.

VHS-Reisevortrag: Griechenland - Inselhopping in der Ägäis

Am Dienstag, 19. September 2023, lädt die VHS zu einem Reisevortrag mit Dr. Stefan Roggenbuck ein. Er nimmt das Publikum mit auf seine Reise durch die facettenreiche Inselwelt. Ziele der Schiffsfahrten sind Kόs, die Insel des Hippokrates, das Schwammtaucher-Eiland Kálymnos, Nίssyros mit seinem begehbaren rauchenden Vulkankrater sowie Pláti und Psérimos vor der türkischen Küste. Beginn ist um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Die Anmeldung und weitere Informationen finden sich hier.

VHS-Vortrag: Was ist Heimat?

Was ist Heimat? Ist es der Ort, an dem wir geboren sind, ist es der Platz, an dem wir leben, an dem wir arbeiten oder feiern - wie beim Schützenfest in Neuss? Dr. Jens Korfkamp zeichnet am Donnerstag, 21. September 2023, um 18.30 Uhr, in der VHS im RomaNEum die vielfältigen und schillernden Facetten des Heimatbegriffes nach. Der Vortrag ist entgeltfrei. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Weitere Informationen gibt es online.

VHS-Vortrag über die NATO

Mit Russlands Angriffskrieg in der Ukraine ging eine Aufwertung der NATO sowie eine Rückbesinnung auf deren Kernaufgaben einher. Was der russische Angriffskrieg für die Zukunft der NATO und Deutschlands Positionierung bedeutet, diskutiert Dr. Nele Marianne Ewers-Peters am Dienstag, 26. September 2023, um 18.30 Uhr, in der VHS im RomaNEum. Der Vortrag ist kostenfrei und kann ohne Anmeldung besucht werden. Weitere Informationen finden sich hier.

Gitarre für Einsteiger*innen an der VHS

In dem Gruppenkurs werden ab Dienstag, 5. September 2023, an 15 Terminen die gängigsten Griffe erlernt, Begleitmuster verinnerlicht und Noten lesen geübt. Vorkenntnisse sind nicht nötig. Das Entgelt beträgt 150 Euro. Der Unterricht findet jeweils von 18.20 Uhr bis 19.50 Uhr statt. Die Anmeldung und weitere Informationen sind hier zu finden. Alle Gitarrenkurse für verschiedene Erfahrungsstufen sind hier aufgelistet.

Mehr Informationen zu allen Angeboten der VHS Neuss gibt es unter www.vhs-neuss.de oder telefonisch unter 02131 904151.