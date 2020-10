02.10.2020 - Barrierefreien Zugang zur „Pierburg“-Brücke

In den Herbstferien vom 12. bis voraussichtlich 23. Oktober 2020 wird auf der Rheintorstraße ein barrierefreier Zugang zur Fußgängerbrücke über das Hafenbecken 1 zum Insel- und Uferpark gebaut. Dazu wird die Rheintorstraße auf einer Länge von rund 55 Metern in Höhe der Collingstraße angehoben. Während der gut zweiwöchigen Bauphase wird der Verkehr rund 200 Meter einspurig an der Baustelle vorbei geführt und mit einer Baustellenampel geregelt. Während der Arbeiten wird die Anbindung von der Collingstraße auf die Rheintorstraße vollgesperrt. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Rettungsfahrzeuge können die Baustelle jederzeit passieren. Für weitere Rückfragen und Auskünfte steht Ihnen Jochen Posner unter den Rufnummern 02131-906607 oder 0173-2596066 und Michael Welter unter den Rufnummern 02131-906611 oder 0173-7240509 gerne zur Verfügung. Umleitungen werden ausgeschildert, ortskundige Autofahrer werden gebeten den Baustellenbereich weiträumig zu umfahren. Weitere aktuelle Infos gibt es im Internet unter www.baustellenradar-neuss.de.

(Stand: 25.09.2020, Fi)