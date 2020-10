02.10.2020 - Stadtbibliothek erweitert Öffnungszeiten am Wochenende

Ab dem 10. Oktober 2020 erweitert die Stadtbibliothek Neuss, Neumarkt 10, ihre Öffnungszeiten am Wochenende. Samstags wird die Bibliothek nicht mehr um 14 Uhr schließen, sondern erst um 18 Uhr. Sonntags steht sie den Besucherinnen und Besuchern von 13 bis 17 Uhr zur Verfügung.

Zu beachten ist, dass die erweiterten Zeiten „servicefrei“ sind, d.h. es steht Wachpersonal zur Verfügung, aber keine Bibliotheksmitarbeitenden.

Wer also die Stadtbibliothek nutzen möchte, um am Wochenende in Ruhe in neuer Literatur zu schmökern, zu lernen, um die Internet-Arbeitsplätze zu nutzen oder Medien auszuleihen und zurück zu bringen, kann dies ab sofort tun.

Situationsbedingt ist zum Bibliotheksbesuch ein Bibliotheksausweis erforderlich, weil die Nutzung aufgrund der Corona-Schutzverordnung registriert werden muss. Auch das Tragen des Mund-Nasenschutzes ist weiterhin im Hause erforderlich. Wer noch keinen Bibliotheksausweis hat, kann diesen während der übrigen Öffnungszeiten (Dienstag und Donnerstag 10.30 bis 18.30 Uhr, Mittwoch und Freitag 12.00 bis 17.00 Uhr, Samstag 10.00 bis 14.00 Uhr) ausstellen lassen.

Am Samstagnachmittag und Sonntag stehen einige Services nicht zur Verfügung, so beispielsweise der fachliche Informationsdienst und die Ausleihe von Medien, die nicht über Automaten verbucht werden können.

Die erweiterten Öffnungszeiten gelten für eine Testphase bis Ende März des kommenden Jahres. Der Stadtrat hat für diesen Zeitraum auf eine Initiative des Kulturausschusses Finanzmittel zur Verfügung gestellt.



(Stand: 02.10.2020/Bu)