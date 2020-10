01.10.2020 - „Tage der offenen Tür“ entfallen

Die für November und Dezember 2020 geplanten „Tage der offenen Tür“ an den weiterführenden Schulen in Neuss entfallen. Diesen Entschluss fällten die zuständigen Schulleitungen jetzt gemeinsam mit der Stadt Neuss als örtlichem Schulträger auch im Hinblick auf die aktuelle Situation rund um die Corona-Pandemie.

Um den Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern die Gymnasien und Gesamtschulen trotzdem näher bringen zu können, bieten die Schulen alternativ Informationsabende an. Eine Teilnahme an den Infoabenden ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Weitere Angaben und die Uhrzeiten der einzelnen Veranstaltungen werden auf den Internetseiten der jeweiligen Schule veröffentlicht. Eine Übersicht der Termine:

Quirinus Gymnasium: 4. und 16. November 2020

Gymnasium Norf: 17. November und 2. Dezember 2020

Nelly-Sachs-Gymnasium: 18. und 19. November 2020

Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: 23. und 26. November 2020

Marie-Curie-Gymnasium: 30. November und 3. Dezember 2020

Gymnasium Marienberg: 3. und 5. November 2020

Janusz-Korczak-Gesamtschule: 2. November und 9. Dezember 2020

Gesamtschule an der Erft: 3. November und 1. Dezember 2020

Gesamtschule Nordstadt: 5. November 2020

Gesamtschule Norf: 26. November und 8. Dezember 2020

Comenius Gesamtschule: 9. November und 2. Dezember 2020



(Stand: 01.10.2020/Kro)