01.12.2022 - Stromverbrauch senken – Energieeffizienz steigern

Wer den eigenen Verbrauch an Strom und Heizenergie senkt, der schont nicht nur die Umwelt, sondern angesichts dramatischer Preissteigerungen besonders seinen Geldbeutel. Mit dem Workshop am 8. Dezember zur „Energieeffizienz im Eigenheim“ zeigt Dominik Sürth, Key Account Manager eines Energieversorgers, die Fülle von Maßnahmen auf, mit denen sich der Verbrauch eines Gebäudes individuell reduzieren lässt. Zeitgleich gibt er Einblick in die Vielfalt wichtiger Förderprogramme und informiert, wie sie clever genutzt, die persönlichen Kosten für nötige Investitionen senken können.

Donnerstag, 08.12.2022

18:00-20:30 Uhr

VHS im RomaNEum

Brückstr. 1

2. Etage, Raum 2.09

19.50 €

Nr. W105110

