02.01.2023 - Neuer Fahrplan der Stadtwerkebusse ab dem 9. Januar

Ab Montag, 9. Januar, gilt der aktualisierte Fahrplan der Stadtwerkebusse für das Jahr 2023.

Ausweitung der Linie 857

Zum Fahrplanwechsel gibt es eine wichtige Neuerung auf der Buslinie 857. Die vor drei Jahren weitgehend auf regulären Linienbetrieb umgestellte Taxibuslinie fährt ab dem 9. Januar in Richtung Innenstadt bis zur Haltestelle „Zolltor“ weiter. Bislang endete die Linie bereits am Neusser Haupt-bahnhof. Die Linie 857 bedient nach der Haltestelle „Haupt-bahnhof“ die Haltestellen „Schwannstraße“, „Niedertor“, „Neustraße“ und schließlich „Zolltor“.

Abfahrtsmonitor in Echtzeit aufs Smartphone

Mit einem zusätzlichen Nutzen für die Fahrgäste sind außerdem mit dem Fahrplanwechsel alle Aushangfahrpläne an den Bushaltestellen versehen: „Auf jedem Fahrplan ist ab sofort ein QR-Code aufgedruckt. Über diesen kann der Abfahrtsmonitor für die jeweilige Haltestelle und Linie in Echtzeit auf dem Smartphone aufgerufen werden“, erklärt Uwe Koppelmann, Leiter des Bereiches Nahverkehr bei den Stadtwerken Neuss, den neuen Kundenservice. „So ist für die Fahrgäste an den Haltestellen genau ersichtlich, wie viele Minuten es dauert, bis der nächste Bus kommt. Den Link zu „meiner“ Haltestelle kann ich als Favorit auf dem Smartphone speichern und so bereits von zuhause aus prüfen, ob der Bus pünktlich eintreffen wird“, so Koppelmann.

Alle Aushangfahrpläne mit den neuen QR-Codes stehen auch als PDF-Download auf der Internetseite der Stadtwerke Neuss unter www.stadtwerke-neuss.de zur Verfügung. Hier ist auch das neue Fahrplanbuch als PDF abrufbar. Das Fahrplanbuch ist außerdem im KundenCenter Nahverkehr auf der Krefelder Straße und in allen Ticket-Vorverkaufsstellen der Stadtwerke kostenfrei in Papierform erhältlich.