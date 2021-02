02.02.2021 - Stadtbibliothek sucht Saatgut

Die Stadtbibliothek Neuss leistet auf vielfältige Weise einen Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen der Agenda 2030 (https://stadtbibliothek-neuss.de/agenda-2030/). Als weiterer Baustein des nachhaltigen Angebotes ist in diesem Jahr der Aufbau einer Saatgut-Bibliothek geplant. Hierfür wird die Unterstützung der Neusser Bürgerinnen und Bürger benötigt: Gesucht wird kostenloses Saatgut alter Sorten oder von eigenen gesunden Pflanzen - ob Nutz- oder Blühpflanze, jegliches Saatgut ist herzlich willkommen. Es sollte aus biologischem Anbau stammen und samenfest sein, damit es vermehrt werden kann.

Mit dem gespendeten Saatgut wird nach und nach eine Saatgut-Bibliothek aufgebaut. Alle Hobbygärtnerinnen und –gärtner können sich dort Saatgut „ausleihen“, das dann im eigenen Garten oder Balkonkasten ausgesät und die Pflanze über den Sommer angebaut werden kann. Nach dem Ernten der reifen Früchte oder Blüten werden die getrockneten Samenkörner in die Bibliothek zurückgebracht, sodass das Angebot der Saatgut-Bibliothek wachsen kann. Davon profitieren andere Gärtnerinnen und Gärtner und eine regional angepasste, samenfeste Sortenvielfalt bleibt erhalten. Die Spenden kann man per Post an die Stadtbibliothek am Neumarkt schicken, vor Ort in den Briefkasten stecken oder während der Zeiten des Abholservice in einer bereitgestellten Box im Eingangsbereich abgeben.





(Stand: 02.02.2021/Stgl)