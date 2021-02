02.02.2021 - VHS-Online-Kurs „Bin dann mal im Garten“

Die Volkshochschule Neuss bietet ab März 2021 den Online-Kurs „Bin dann mal im Garten“ für Einsteigerinnen und Einsteiger an, die sich für den Eigenanbau von Obst, Gemüse und Kräutern interessieren. In dem virtuellen Kurs werden die Teilnehmenden in insgesamt 19 Unterrichtsstunden durch das Gartenjahr begleitet und unter wöchentlicher Anleitung von Dozentin Veronika Neumann mit den wichtigsten Informationen rund um den Anbau im eigenen Garten versorgt.

Vom 10. März bis November 2021 finden jeweils zwei Veranstaltungen pro Monat statt, um neue Tipps und Tricks aber auch bereits erzielte Erfolge mit der Gruppe zu teilen. Neben dem Anbau von Obst und Gemüse wird in dem Kurs auch die Haltbarmachung der geernteten Gartenschätze umfassend erläutert. Sonntags werden in der VHS-Cloud zunächst Lernvideos und neue Kurs-Bausteine zur Verfügung gestellt, mittwochs finden im Anschluss über das Konferenztool „Jitsi Meet“ virtuelle Treffen statt, um die neuen Inhalte zu besprechen, Fragen zu klären und weiterführende Tipps der Dozentin zu erhalten.

Für die Teilnahme wird eine stabile Internetverbindung, ein Bildschirm sowie ein Audio-Ausgang benötigt, um den Videos und Lernbausteinen folgen zu können. Der Kurs kostet 79,23 Euro pro Person. Interessierte können sich unter www.vhs-neuss.de anmelden.

Die Termine im Überblick:

(Stand: 02.02.2021, Kro)