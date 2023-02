02.02.2023 - Straßensperrungen an Karneval

An Altweiber, dem 16. Februar 2023, beginnt der Neusser Karneval unter dem Motto „Jecke Tönchen, Jecke Lieder, Nüsser fiere endlich wieder.“ Während der karnevalistischen Aktivitäten kommt es vorübergehend zu Straßensperrungen, die sowohl die Bewohner*innen als auch die Besucher*innen der Neusser Innenstadt betreffen. So wird die Karnevalskirmes wieder von Donnerstag bis Sonntag jeweils von 11-20 Uhr auf dem Markt stattfinden.

Aufstellort des diesjährigen Kappessonntagszuges am 19. Februar 2023 werden wieder die Oberstraße und Augustinusstraße im Bereich zwischen Zollstraße und Stresemannallee sein, so dass Anlieger von Mühlenstraße, Oberstraße, Windmühlengasse und Am Stadtarchiv mit verkehrlichen Einschränkungen des Zuges rechnen müssen. Ab 13 Uhr zieht der Zug über die Zollstraße, Friedrichstraße, Breite Straße und Drususallee („Theaterstraße“) zum Benno-Nußbaum-Platz, geht dann über die Erftstr., Büttger Straße, Kapitelstraße, Krefelder Straße, Niederstraße und Büchel bis zur Oberstraße. Dort erfolgt die Auflösung bis Höhe Parkplatzausfahrt der Stadthalle. Der Kreuzungsbereich Selikumer Str. / Augustinusstraße bleibt frei.

Schon ab 11 Uhr werden am Sonntag weite Teile der Innenstadt abgesperrt sein. Alle Zugstraßen sowie die von der Aufstellung des Zuges betroffenen Straßenabschnitte sind mit Halteverboten versehen. Falschparker werden abgeschleppt. Die Kindersammelstelle wird im Bereich Freithof vor dem Zeughaus eingerichtet.