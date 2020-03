02.03.2020 - Beliebte Standards frisch belebt

Mit dem André Nendza Quintett geht die Jazzreihe „Blue in Green“ am Mittwoch, 11. März, 20 Uhr, in der Alten Post, Neustraße 28, Neuss, weiter. "On Canvas" besteht aus renommierten Musikerschaffenden aus unterschiedlichsten Spielformen des Jazz. Nendzas neue Kompositionen basieren zumeist auf Formen und Changes bekannter Standards. Auf diesem „common ground“ können alle Beteiligten ihre individuelle Stimme einbringen. Neben André Nendza am Bass spielen Angelika Niescier am Saxophone, Matthias Bergmann am Flügelhorn, Martin Sasse am Piano, Niklas Walter am Schlagzeug. Karten zum Preis von 14 Euro, zehn Euro für Schülerinnen und Schüler und fünf Euro für Schülerinnen und Schüler von Alter Post und Musikschule, gibt es direkt beim Kulturforum. Weitere Informationen sind im Internet unter www.altepost.de oder www.blueingreen-jazz.de erhältlich.