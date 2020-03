02.03.2020 - Das Echo deiner Frage

Eva Weissweiler stellt am Dienstag, 10. März 2020, 19.30 Uhr, in der Volkshochschule Neuss im Romaneum, Brückstraße 1, ihr gerade erschienenes Buch zu Dora und Walter Benjamin vor, in dem zum ersten Mal Dora im Fokus steht. Dora Benjamin war einmalig, auch wenn ihr Genie stets von dem ihres Ehemannes Walter Benjamin verdeckt blieb. Sie waren zwei Menschen, die aufgrund ihrer Unangepasstheit und ihrer jüdischen Wurzeln stets heimatlos blieben, damit jedoch höchst unterschiedlich umgingen. Die Veranstaltung findet im Rahmen des Internationalen Frauentages 2020 in Kooperation mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Neuss statt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.