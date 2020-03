02.03.2020 - Gaming-Club in der Stadtbibliothek

Wer gemeinsam mit anderen Spiele testen und zocken möchte, kann dies am Freitag, 6. März 2020, 16 Uhr, beim Gaming Club in der Stadtbibliothek Neuss, Neumarkt 10, tun. Eine VR-Brille steht zur Verfügung, außerdem finden wie immer Turniere statt. Mitglieder des Gaming-Clubs können sich ein Spiel ihrer Wahl kostenfrei in der Bibliothek ausleihen. Die Teilnahme ist kostenlos und ab zwölf Jahren möglichen. Anmeldungen werden per WhatsApp unter 0173/4324279 entgegengenommen. Der Gaming-Club findet in Kooperation mit den interkulturellen Projekthelden e. V. statt.