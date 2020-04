02.04.2020 - Bücherwürmchen digital

Während der Schließungszeit bietet die Stadtbibliothek Neuss die Veranstaltungsreihe "Bücherwürmchen" am 8. Und 15. April 2020 als telefonische Sprechstunden für Eltern an.

Jeweils mittwochs von 14 bis 15 Uhr wird Frau Ümmü Akca, pädagogische Fachkraft und Leiterin der Veranstaltungsreihen „Bücherwürmchen“ und „Mini-Bücherwürmchen“, den Eltern telefonisch mit Ratschlägen und Hinweisen zur Seite stehen. Per (Video-)Anruf können Fragen rund um die Beschäftigung mit Kindern gestellt werden. Familien erhalten so hilfreiche Tipps, wie man den Alltag in der ungewöhnlichen Zeit gemeinsam gestalten kann.

Das Angebot ist kostenlos, eine vorherige Anmeldung per Mail an bibliothek@stadt.neuss.de oder per WhatsApp an 0173/4324279 ist erforderlich. Bei der Anmeldung muss eine Telefonnummer angegeben werden, unter der Frau Akca die Teilnehmenden zu einer vereinbarten Zeit anrufen wird.