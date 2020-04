02.04.2020 - Fahrbahndecke auf der Kölner Straße wird erneuert

Im Zuge der Straßenbaumaßnahme „Kölner Straße / Bonner Straße“ wird in den kommenden zwei Wochen die Fahrbahndecke auf der Kölner Straße erneuert. Hierzu wird die Kölner Straße in Gnadental im Bereich zwischen der Bushaltestelle „Sporthafen“ und der Erftbrücke voll gesperrt.

Während der Vollsperrung wird für den Individualverkehr und die betroffenen Buslinien 851 und 852 der Stadtwerke Neuss eine großräumige Umleitung über Grüner Weg, Berghäuschensweg und Norfer Straße eingerichtet. Rettungsfahrzeuge können den Baustellenbereich jederzeit passieren. Auch der Fuß- und Radverkehr wird sicher an der Baustelle vorbeigeführt. Die regulären Haltestellen „Sporthafen“ und „Kasterstraße“ (in beide Fahrtrichtungen) sowie die „Hüsenstraße“ (in Richtung Innenstadt) können in dieser Zeit nicht angefahren werden. Aufgrund der Vollsperrung ergeben sich für die Buslinien 851 und 852 folgende Umleitungen:

Umleitungsstrecke der Linie 851:

Ab der Haltestelle „Humboldtstraße“ fahren die Busse über den Grünen Weg, Berghäuschensweg und über die Norfer Straße bis zur Bonner Straße. Von dort folgen die Busse weiter ihrem regulären Linienweg bis zur Deichstraße.

Umleitungsstrecke der Linie 852:

Ab der Haltestelle Humboldtstraße fahren die Busse über den Grünen Weg, Berghäuschensweg, und über die Norfer Straße bis zum Kreisverkehr in Grimlinghausen. Dort wenden die Busse.