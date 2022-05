02.05.2022 - Baumaßnahme Bataverstraße abgeschlossen

Die Kanal- und Straßenbaumaßnahmen auf der Bataverstraße konnten jetzt rund fünf Monate früher als geplant abgeschlossen werden. Ursprünglich wurde mit einer Gesamtbauzeit von 15 Monaten kalkuliert. Aufgrund der milden Witterung und der gewählten Verkehrsführung verkürzte sich die Bauzeit auf zehn Monate. Seit dem 14. Juni 2021 war die Bataverstraße ab dem Kreisverkehr Höhe Kaufland bis zur Stadtgrenze Neuss/Meerbusch (A 52) in Richtung Neuss gesperrt und wurde als Einbahnstraße in Fahrtrichtung Meerbusch geführt.

Grund hierfür war der zweite Bauabschnitt auf Neusser Stadtgebiet bis zur Stadtgrenze Meerbusch. Hier entstanden beidseitig Geh- und Radwege mit Grün- und Parkstreifen. Die beiden Fahrspuren wurden durch einen Mittelstreifen voneinander getrennt. Zukünftig sollen hier auch Straßenbäume gepflanzt werden. Außerdem kann der Mittelstreifen Abbiegespuren zur Erschließung der angrenzenden Gewerbegrundstücke aufnehmen. So wird die Behinderung des fließenden Verkehrs auf der Bataverstraße durch abbiegende Fahrzeuge minimiert. Etwa 100 Meter südwestlich von der Stadtgrenze nach Meerbusch soll zu einem späteren Zeitpunkt eine neue Straße in Richtung Düsseldorf als Verbindung zur Zülpicher Straße entstehen. Daher wurde bereits jetzt der zukünftige Knotenpunkt zu einem Kreisverkehr ausgebaut. Dieser verdeutlicht zugleich den Ortseingang nach Neuss und wirkt geschwindigkeitsdämpfend und verkehrsberuhigend.



(Stand: 02.05.2022, Kro)