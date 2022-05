02.05.2022 - Integrationsausschuss

Der völkerrechtswidrige Angriff auf die Ukraine hat zu einer humanitären Katastrophe geführt, die Millionen Menschen zu einer Flucht in die Staaten der Europäischen Union gezwungen hat. In der Stadt Neuss haben bereits circa 1800 Ukrainer*innen eine Aufnahme gefunden. Angesichts dieser historischen Herausforderung findet die Sitzung des Integrationsausschusses als Sondersitzung in der Notaufnahmeeinrichtung am Südpark (Eishalle, Jakob-Koch-Straße) statt. Zentrales Thema ist die Aufnahmesituation der Vertriebenen. Alle anderen Tagesordnungspunkte werden auf die nächste Sitzung vertagt.

Das Gremium tagt um 17 Uhr unter der Leitung des Ausschussvorsitzenden Hamdi Berdid. Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die an der Sitzung teilnehmen möchten, können sich vorab per E-Mail an melisa.arik@stadt.neuss.de anmelden. Die Unterlagen zur Sitzung können im Bürgerinfoportal unter https://ris-neuss.itk-rheinland.de/sessionnetneubi/si0056.asp?__ksinr=5914 abgerufen werden.



