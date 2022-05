02.05.2022 - Internationaler Besuch in Neuss

Schüler*innen des Colegio Santa Ana aus Fraga in Spanien, des Technischen Gymnasiums ZSOiT aus Bialystok in Polen und des Liceo Scientigico Statate Ignazio Vian aus Bracciano in Italien empfing Bürgermeister Reiner Breuer jetzt gemeinsam mit der Hansebauftragten des Rates, Angelika Quiring-Perl, in Neuss. Die rund 40 Schüler*innen und die sie begleitenden Lehrkräfte waren im Rahmen des Erasmus-Projektes der Europäischen Union beim Erzbischöflichen Berufskolleg zu Gast. In einem gemeinsamen Projekt beschäfitgten sich die Teilnehmer*innen mit den Sprachfamilien der beteiligten Länder und so etwas über die Entwicklung der romanischen, slawischen und germanischen Sprachfamilien sowie deren Beeinflussung durch andere Sprachen und Völker. Das Erasmus-Projekt soll durch das gegenseitige Kennenlernen der Jugendlichen aus verschiedenen Nationen Vorurteile abbauen und Toleranz für andere Länder und Kulturen schaffen.

(Stand: 02.05.2022/Spa)

