02.05.2022 - Me as Mickey Mouse

Musiker*innen wie John Lennon, Michael Jackson, David Bowie oder auch Nina Hagen prägten ganze Generationen. Mit (Selbst-)Porträts, Landschaften oder fantastischer Kreatur - die Werke sind mal wild und expressiv, mal humorvoll oder erotisch und lassen die Besucher*innen mit Legenden der Rock- und Popgeschichte auf Tuchfühlung gehen. In der Ausstellung präsentiert das Feld-Haus rund 80 teils selten gezeigten Arbeiten bekannter Musikgrößen. Am kommenden Sonntag, 8. Mai 2022, 11.30 Uhr, nimmt Kuratorin Anita Hachmann, M.A. die Besucher*innen mit auf einen kurzweiligen Rundgang durch die aktuelle Sonderausstellung „Me as Mickey Mouse. Rock- und Popstars von John Lennon bis Udo Lindenberg zeichnen“.

Die 60minütige Führung kostet vier Euro pro Person, der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung über die Website des Museums www.clemens-sels-museum-neuss.de oder telefonisch unter 02131/904141 ist erforderlich.

(Stand: 02.05.2022/Spa)