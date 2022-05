02.05.2022 - Shakespeare Festival 2022

Das Shakespeare Festival steht in den Startlöchern. In der faszinierenden „Heimspielstätte“, dem Neusser Globe, beginnt am Freitag, 6. Mai 2022, das vierwöchige Festival mit Companys aus der ganzen Welt. Mit dabei sind in diesem Jahr unter anderem Künstler*innen aus Armenien, Großbritannien, Italien und Russland. Insgesamt 35 Veranstaltungen stehen auf dem Programm, das die neue Intendantin und künstlerische Leiterin des Festivals, Maja Delinić, für eine spartenübergreifende Begegnung mit William Shakespeare und seinen Werken konzipiert hat.

Das Programm der ersten Festivalwoche:

Das Shakespeare Festival 2022 startet mit Daniel Finkernagel & die Bratschen Company, die eine Gratwanderung zwischen Rock & Barock meistern. Sie lassen die beiden Drama-Kings William Shakespeare und Freddie Mercury in der Uraufführung „Drama! Shakespeare & Queen“ im Globe Neuss aufeinandertreffen. Als Star ist die Schauspielerin und Sängerin Hanna Werth mit von der Partie. WDR3-Moderator Daniel Finkernagel bespielt das Neusser Globe von Freitag bis Sonntag, 6. bis 8. Mai 2022, insgesamt viermal.

Direkt zu Beginn des Festivals, am 6. und 7. Mai 2022, passiert abends nach Vorstellungsende etwas Besonderes mit dem Festivalgelände rund um das Globe. Der Künstler Peter Issig erschafft filigrane und poetische Effekte in seinen Videoanimationen, die das Gelände verzaubern und von elektroakustischen Soundtracks begleitet werden.



Am Montag, 9. Mai 2022, trägt der legendäre Patrick Spottiswoode auf geistreich-witzige Art die Geschichten über das Globe in die Welt hinaus. Es folgt am Dienstag, 10. Mai 2022, die Burghofbühne Dinslaken mit der zauberhaften Komödie „Ein Sommernachtstraum“. Musikalisch wird es an den beiden darauffolgenden Tagen: Das international gefragte Duo David Orlowsky & David Bergmüller erforscht mit Klarinette und Laute ungeahnte Klangwelten.

Zum Ende der ersten Festivalwoche kommen die gern gesehenen und stets gefeierten HandleBards wieder. Diesmal mit der lustigen Inszenierung von „Twelfth Night“ („Was ihr wollt“), wobei das Fahrrad als Markenzeichen der Company natürlich nicht fehlen darf. Die fantasie- und temporeiche Geschichte über das Wechselspiel der Gefühle und die Suche nach der wahren Identität ist eine Steilvorlage für die HandleBards.

Jeweils 45 Minuten vor jeder Vorstellung geben Intendantin Maja Delinić und Shakespeare Expertin Christine Schmidle, die seit vielen Jahren am Londoner Globe arbeitet und selbst freischaffende Regisseurin ist, kurze inhaltliche Zusammenfassungen und Hintergrundinformationen zu den einzelnen Stücken. Die Einführungen sind in Verbindung mit einer Eintrittskarte kostenlos.

Bei all den interessanten Inhalten zum Ansehen, Hören, Erleben, Staunen und Mitmachen versteht sich das Shakespeare Festival als ein farbenfroher Ort der Begegnung: Leute treffen, vor oder nach der Veranstaltung zusammensitzen, die gute Atmosphäre und das gemütliche Ambiente gemeinsam genießen. Die beliebten Festival-Picknickkörbe, bestückt mit Baguette, Dips und Chutneys sowie Käse und Weintrauben sind bereits jetzt über die Website www.shakespeare-festival.de bestellbar. Hier sind auch alle weiteren Festivaltermine und Zusatzangebote wie Workshops und Publikumsgespräche zu finden. Tickets sind erhältlich über die Ticket-Hotline unter 02131-52699999, unter www.shakespeare-festival.de oder bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Die Termine der ersten Woche im Überblick:

DRAMA! SHAKESPEARE & QUEEN (Uraufführung)

Musik & Text zwischen Rock & Barock

Daniel Finkernagel & die Bratschen Company (mit Hanna Werth)

Freitag, 6. Mai 2022, 20 Uhr

Samstag, 7. Mai 2022, 20 Uhr

Sonntag, 8. Mai 2022, 15 Uhr und 20 Uhr

SHAKESPEARE AND THE GLOBE

Lecture mit Patrick Spottiswoode

Montag, 9. Mai 2022, 20 Uhr

EIN SOMMERNACHTSTRAUM

von William Shakespeare

Burghofbühne Dinslaken

Dienstag, 10. Mai 2022, 20 Uhr

Mittwoch, 18. Mai 2022, 20 Uhr

SHAKESPEARE IN CONCERT

David Orlowsky & David Bergmüller

Mittwoch, 11. Mai 2022, 20 Uhr

Donnerstag, 12. Mai 2022, 20 Uhr

TWELFTH NIGHT

von William Shakespeare

The HandleBards

Freitag, 13. Mai 2022, 15 Uhr (Schulvorstellung) und 20 Uhr

Samstag, 14. Mai 2022, 15 Uhr



(Stand: 02.05.2022, Kro)

Zur Pressemeldung finden zwei Fotos in unserem Bildarchiv.

Fotounterzeile 01: Hanna Werth in „Drama! Shakespeare & Queen“ Foto Annemone Taake

Fotounterzeile 02: „Shakespeare in Concert“, David Orlowsky & David Bergmüller Foto Christian Debus