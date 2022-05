02.05.2022 - Ukrainisch für Neusserinnen und Neusser

Die Volkshochschule Neuss bietet an zwei Samstagen im Mai das kostenlose Seminar „Ukrainisch für Neusserinnen und Neusser - Ein Startpaket“ an. Jeweils von 9.30 bis 12.45 Uhr werden am 7. und 14. Mai 2022 in vier Unterrichtsstunden die wichtigsten Willkommensworte und ukrainischen Sätze vermittelt, um den den Einstieg in das Miteinander zu erleichtern.

Neusser*innen, die Geflüchtete aus der Ukraine bei sich aufnehmen, sich als Freiwillige engagieren oder beruflich Kontakt zu Ukrainer*innen haben, kennen die Situation: Am Anfang jeder Kommunikation muss das Eis gebrochen werden. Dies gelingt mit einem einfachen Willkommensgruß auf Ukrainisch leicht.

Die Muttersprachlerin Svetlana Mühle leitet die Kurse. Ziel ist es, Menschen den Einstieg in einen Austausch zu erleichtern. Ein „Herzlich willkommen!“ auf Ukrainisch zu sagen, kann dazu einen wichtigen Teil beitragen. In den Seminaren werden zudem kurze Sätze aus Themenfeldern des Alltags eingeübt.

Dank der Unterstützung durch den Förderverein der VHS sind die beiden Seminare kostenfrei. Dazu Josef Burdich, Vorsitzender des Vereins: „Alle Mitglieder des Vorstandes haben prompt zugestimmt und sind von der Idee begeistert. Damit setzt die VHS nicht nur ein Zeichen der Solidarität, sondern auch die Empathiefähigkeit des Gastlandes, welches den Geflüchteten über anfängliche Kommunikationshürden hinweghelfen möchte und sich auf sie vorbereitet hat. Sprache ist die Grundlage für ein positives gesellschaftliches Miteinander.“

Dr. Marie Batzel, Direktorin der VHS, ist dem Förderverein sehr dankbar: „Ich kann mir vorstellen, dass über das Lernen der wichtigsten Sätze hinaus gerade der Austausch zwischen den Teilnehmenden anregend sein wird.“

Die VHS bietet darüber hinaus auch kostenlose Integrations- und Deutschkurse für Geflüchtete aus der Ukraine an. Dafür berät die VHS individuell nach Terminvereinbarung oder montags bis mittwochs von 9 bis 12 Uhr. „Das Interesse an den Deutschkursen ist sehr groß“, berichtet Batzel.

Alle Termine und Bildungsveranstaltungen sind gebündelt auf der Ukraine-Sonderseite auf der Homepage der VHS unter www.vhs-neuss.de zu finden oder telefonisch unter der Servicenummer 02131-904151 abrufbar.



(Stand: 02.05.2022, Kro)