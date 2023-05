02.05.2023 - Seniorentag „Net(t) Neuss: Leben im Alter Füreinander – Miteinander“

Der Aktionstag „Net(t) Neuss“ bietet am Donnerstag, 11. Mai 2023, von 11 bis 17 Uhr, viele informative und unterhaltsame Angebote für Seniorinnen und Senioren. Unter dem Motto „Leben im Alter Füreinander – Miteinander“ sind alle Interessierten in das Zeughaus (Markt 42-44) eingeladen, sich zu informieren und Kontakte zu knüpfen.

„Die sogenannte nachberufliche Phase bietet vielen Menschen die Möglichkeit, manchmal auch die Notwendigkeit, ihr Leben ganz neu zu gestalten und neue Dinge auszuprobieren. Die große Vielfalt, die dieser Lebensabschnitt bietet, wollen wir mit dem Aktionstag vorstellen“, so die zuständige Seniorenbeauftragte der Stadt Neuss, Gudrun Jüttner.

Aktionstag bietet abwechslungsreiches Programm

An über 30 Infoständen zeigen neben der Stadt Neuss auch Wohlfahrtsverbände, verschiedene Vereine, Netzwerke und Initiativen oder auch die Wohnungswirtschaft und die Polizei ihre Angebote. Dank der vielfältigen Aussteller bietet der Aktionstag den Besucherinnen und Besuchern eine große Themenauswahl, die unter anderem die Bereiche Wohnen, Reisen, Kultur, Pflege im Alter, Demenz, Selbsthilfe, Barrierefreiheit und Mobilität abdeckt. Aber auch Bewegungs- und Gesundheits- sowie Bildungsangebote werden präsentiert.

Zusätzlich zu den Infoständen, die durchgängig von 11 bis 17 Uhr besucht werden können, gibt es auch ein Bühnenprogramm mit Vorträgen und Interviews: beispielsweise um 12 Uhr zu den städtischen Lotsenpunkten, um 13 Uhr zu den Themen Trickbetrug und Enkeltrick sowie um 14 Uhr zur „Prävention für ein aktives Leben im Alter“. Aufgelockert wird das Programm durch Auftritte des Jedermannchors (13 Uhr) und der Musikanten des Eifelvereins Neuss (14.30 Uhr). Wer sich sportlich betätigen möchte, kann sich an einem Rollator-Parcours versuchen, einen Alltags-Fitness-Test machen oder um 15.10 Uhr an einem Lachyoga-Schnupperkurs teilnehmen. Außerdem wird ein Stehcafé angeboten, in dem sich die Besucherinnen und Besucher bei Kaffee und Gebäck austauschen können.

„Miteinander ins Gespräch zu kommen ist auf solchen Veranstaltungen unfassbar wichtig. Denn Seniorinnen und Senioren verfügen über einen breiten Erfahrungsschatz und von ihrer Teilhabe am gesellschaftlichen Leben können wir alle profitieren“, erklärt Jüttner. Daher freut die Seniorenbeauftragte sich, wenn auch viele Menschen den Aktionstag besuchen, die zwar noch nicht in der nachberuflichen Phase sind, sich aber schon vorab informieren wollen.

Das vollständige Programm kann auf Neuss.de nachgelesen werden.

Alle Fragen zum Aktionstag „Net(t) Neuss“ beantwortet Gudrun Jüttner gerne, sie ist telefonisch unter 02131 90-5059 oder per E-Mail an gudrun.juettner@stadt.neuss.de zu erreichen.