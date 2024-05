03.05.2024 - Stadtradeln 2024

Vom 31. Mai bis 20. Juni 2024 findet auch in diesem Jahr wieder die kreisweite Aktion STADTRADELN statt. Interessierte sind herzlich zum Mitmachen und Kilometer sammeln eingeladen. Ziel der Kampagne ist es, möglichst viele Menschen für den Umstieg auf das Fahrrad zu begeistern und mit den gefahrenen Kilometern einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Radfahrbegeisterte, die in Neuss leben oder arbeiten, können sich unter www.stadtradeln.de/neuss einem Neusser Team anzuschließen oder selbst ein Team zu gründen.

Zudem sucht die Stadt Neuss auch in diesem Jahr wieder einen oder mehrere STADTRADELN-Stars. STADTRADELN-Stars gehen noch einen Schritt weiter und steigen nicht nur konsequent für diese drei Wochen auf das Fahrrad um (ÖPNV-Fahrten sind erlaubt), sondern berichtet auch in einem Blog über ihre Erfahrungen.

Jetzt sind Sie gefragt: Sie wollen Radfahren genießen, das Klima schützen und andere motivieren dasselbe zu tun? Dann sind Sie möglicherweise unser Star! Als STADTRADELN-Star geben Sie zum Start der Aktion ein persönliches Statement und Bild über die eigene Motivation ab, warum Sie auf das Fahrrad umsteigen möchten oder schon umgestiegen sind. Zudem berichten Sie am Ende einer jeden STADTRADELN-Woche persönlich über Ihre Erfahrungen im STADTRADELN-Blog (www.stadtradeln.de/blog). Personen des öffentlichen Lebens sind besonders dazu aufgerufen, als STADTRADELN-Star an den Start zu gehen und Neuss in besonderer Weise bei der Kampagne zu repräsentieren.

Alle STADTRADELN-Stars bekommen nach Ende des Radelzeitraumes eine Motivationsspritze zugelost. Im Lostopf sind qualitativ hochwertige Fahrradtaschen, Fahrradschlösser, Licht-Sets und Fahrradreifen. Interessierte können sich noch bis zum 13. Mai 2024 unter klimaschutz@stadt.neuss.de bewerben.