02.06.2020 - Bezirksausschuss Norf

Der Stand des Verkehrskonzeptes Derikum und die Umgestaltung und Aufwertung des Lessingplatzes sind Thema in der nächsten Sitzung des Bezirksausschusses Norf. Das Gremium tagt am Mittwoch, 10. Juni 2020, um 17 Uhr im Haus Derikum, Ruhrstraße 4, Neuss. Weitere Themen auf der Tagesordnung sind ein Bericht des Bezirksbeamten der Kreispolizeibehörde und ein Bericht zur Beschlussfassung des Rates der Stadt Neuss zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes. Die Sitzung leitet der Ausschussvorsitzende Michael Klinkicht.

Für Besucherinnen und Besucher ist eine vorherige Anmeldung per E-Mail an buero.stadtvertretung@stadt.neuss.de notwendig. Die Sitzungsunterlagen können im Vorfeld hier im Ratsinformationssystem eingesehen werden.