02.06.2020 - Bezirksausschuss Uedesheim

Über die Verkehrliche Erschließung und die Benennung von Straßen im Neubaugebiet „Im Kreuzfeld“ berät der Bezirksausschuss Uedesheim in seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 9. Juni 2020, 17 Uhr. Die Sitzung im Saal 2 der Rheinterrasse Uedesheim, Deichstraße 16, leitet der Vorsitzende Stefan Crefeld. Weitere Thema ist unter anderem der Weg des Niedergermanischen Limes zum UNESCO-Welterbe. Vor und nach der Sitzung haben die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, Fragen an den Ausschuss zu richten.

Zum Schutz vor dem Corona-Virus gelten besondere Regeln für den Besuch des Hauptausschusses. So ist eine vorherige Anmeldung unter buero.stadtvertretung@stadt.neuss.de erforderlich, dabei müssen auch die persönlichen Kontaktdaten angegeben werden. Bei Betreten des Sitzungsraumes, auf dem Weg zum oder vom Sitzplatz sowie in den Vorräumen und Gängen ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, die erst am Platz abgenommen werden darf. Grundsätzlich gilt ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen.

Alle Unterlagen zur Sitzung des Bezirksausschusses sind hier im Ratsinformationssystem verfügbar.