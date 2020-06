02.06.2020 - Sportausschuss

Die städtische Förderung von Mannschaften in den höchsten Wettkampfligen ist Thema in der nächsten Sitzung des Sportausschusses. Das Gremium tagt am Mittwoch, 10. Juni 2020, um 17 Uhr im Ratssaal der Stadt Neuss, Markt 2. Weitere Themen auf der Tagesordnung sind Zuwendungen zu herausragenden Sportveranstaltungen, die Förderung von Projekten gemäß der Sportförderrichtlinien sowie das Sportstättenförderprogramm des Landes NRW „Moderne Sportstätte 2022“. Die Sitzung leitet der Ausschussvorsitzende Rolf Knipprath.

Für Besucherinnen und Besucher ist eine vorherige Anmeldung per E-Mail an sport@stadt.neuss.de notwendig. Die Sitzungsunterlagen können im Vorfeld hier im Ratsinformationssystem eingesehen werden.