02.06.2021 - Inklusionsbeirat tagt

In seiner konstituierenden Sitzung am Montag, 7. Juni 2021, 16 Uhr, wählt der Inklusionsbeirat den Vorsitzenden, Stellvertretenden sowie den Schriftführenden des neuen Gremiums. Des Weiteren werden beratende Mitglieder für den Inklusionsbeirat benannt.

Auf der Tagesordnung steht die Aussprache über die Satzung zur Wahrung der Belange von Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen in der Stadt Neuss sowie die Geschäftsordnung des Inklusionsbeirates. Weitere Themen sind Mitteilungen der Verwaltung über den „Workshop Inklusion“ im Februar 2020 und die Implementierung der „Leichten Sprache“ bei der Stadt Neuss. Bis zur Wahl des Ausschussvorsitzenden leitet Ralf Hörsken, Beigeordneter für Jugend, Integration und Soziales, die Sitzung.

Aufgrund der Wahlen für die neu zu besetzenden Positionen findet die Sitzung des Inklusionsbeirates in Präsenz im Zeughaus, Markt 42-44, statt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, sich vorab unter Angabe ihrer Kontaktdaten bei Imke Kronhof per E-Mail an imke.kronhof@stadt.neuss.de anzumelden. Für die Teilnahme an der Sitzung ist der Nachweis über einen negativen Corona-Test (nicht älter als 24 Stunden) verpflichtend. Die vollständigen Unterlagen können im Ratsinformationssystem unter www.neuss.de eingesehen werden.





(Stand 02.06.2021, Kro)