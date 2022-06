02.06.2022 - Kindertheater im Kulturkeller

Neuss (PN/La). Am Sonntag, 12. Juni 2022, kommt 11, 14 und 16 Uhr der „Kleine Drache Wütebrecht“ in den Kulturkeller, Oberstraße 17, Neuss. Drachen sind wilde Gesellen, die den ganzen Tag nur Unsinn im Kopf haben. Alle Drachen? Nein, einer ist ein klein wenig anders. Sein Vater hat ihm den Namen Wütebrecht gegeben, damit er einmal groß und fürchterlich werden sollte, aber groß und fürchterlich ist Wütebrecht nicht. Er lebt glücklich und zufrieden in seiner Baumhöhle. Doch eines Tages, es ist sein 150 Geburtstag, bekommt er Besuch. Was das für ein Besuch ist und wie dieser Wütebrechts Leben kräftig durcheinanderwirbelt, erzählt dieses turbulente Märchen mit Drachen, Ritter, Prinzessin, einem lustigen Spaßvogel und viel Musik.

Das Stück dauert rund 45 Minuten und wird im Rahmen der Reihe „Wundertüte“ aufgeführt. Karten sind im Vorverkauf für 5,50 Euro zuzüglich Service- und Vorverkaufsgebühr bei der Tourist Information Neuss, Platten Schmidt, dem Rheinischen Landestheater sowie online über www.westticket.de erhältlich. Weitere Informationen untergibt es unter www.kulturfuerkinder-neuss.de

(Stand: 02.06.2022/La)