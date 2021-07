02.07.2021 - Förderprogramm „Extra Zeit zum Lernen“

Im Rahmen des unter dem Begriff „Extra Zeit zum Lernen“ bekannten Förderprogramms des Landes werden in der Stadt Neuss in den Sommerferien über 160 Maßnahmen angeboten. Dies ist ein bemerkenswertes und umfangreiches Angebot an die Neusser Schülerschaft, die unter Corona besonders leiden mussten.

Hierzu haben die Grund- und weiterführenden Schulen gemeinsam mit der VHS und dem Schulamt sowie der Unterstützung des Zentrums für schulpraktische Lehrerausbildung in Neuss unter der Federführung des Schulverwaltungsamtes und der Beigeordneten das Vorgehen abgesprochen, seit den Osterferien die Rahmenbedingungen entwickelt und die Umsetzung gemeinsam geplant.

Es wurden die Bedarfe an den Schulen abgefragt und anschließend gemeinsam geeignete Lehrkräfte gesucht und auch vermittelt. Auch von den Schulen selbst haben sich dankenswerterweise zahlreiche Lehrkräfte zur Verfügung gestellt, um der Schülerschaft zu helfen.

Zusätzlich bieten zwei weiterführende Schulen in Kooperation mit den Ganztagsträgern und mit Unterstützung durch die Schulverwaltung eigene Angebote an.

Zu diesen schulischen Angeboten gibt es in Neuss weitere zahlreiche Freizeitangebote, sodass mit diesen Angeboten insgesamt die Stadt Neuss gemeinsam mit Kooperationspartnern den Jugendlichen eine attraktive Ferienzeit ermöglicht.



(Stand: 02.07.2021/Stgl)