02.07.2021 - Shakespeare Garden geht zu Ende

Mit einer aberwitzigen Posse schließt am Freitag, 02. Juli 2021, der Shakespeare Garden am Globe Neuss seine Pforten: „Der Ritter von der flammenden Mörserkeule“, eine Gemeinschaftsarbeit der Shakespeare-Kollegen Francis Beaumont und John Fletcher, gibt dem Poetenpack Potsdam am Ende der insgesamt sehr erfolgreichen Festival-Alternative die Möglichkeit, alle komödiantischen Register und das Publikum in seinen Bann zu ziehen.

Aus den abwechslungsreichen Ereignissen der letzten zweieinhalb Wochen seien herausgegriffen: das zauberhafte „Wintermärchen“ der bremer shakespeare company, die überdies im Zusammenspiel mit dem Tiyatro BeReZe aus Istanbul einen hinreißenden „Coriolanus“ auf die Bühne im Führring gestellt hat; die Salzburger theaterachse, die mit „Viel Lärm um nichts“ frenetischen Beifall kassierte; und das Globe Berlin Ensemble, das es vorzüglich verstanden hat, die große „Landschaft“ zu beiden Seiten der Bühne und auch das begeisterte Kreischen der Neusser Papageien in ihren fantasievollen „Sturm“ einzubeziehen. Eine echte Entdeckung war Dr. Stefan Schneckenburger, der langjährige Direktor des Botanischen Gartens Darmstadt, der mit außerordentlichem, beziehungsreichem Humor die weit über einhundert Pflanzen und Blumen erläuterte, die in William Shakespeares Schauspielen ihre Symbol- und Zauberkraft entfalten.

Mit einer 72-prozentigen Auslastung können die Veranstalter und alle Beteiligten rundum zufrieden sein. Der liebevoll eingerichtete Shakespeare Garden wurde freudig angenommen und der Enthusiasmus, mit dem gespielt, zugesehen und applaudiert wurde, ist ohnehin in Zahlen nicht auszudrücken – erreicht aber gewiss, um dem unmittelbar anschließenden „Kulturgarten – Sommer in Neuss am Globe“ und seinem mannigfachen Angebot einen starken Rückenwind zu geben. Es ist wieder viel zu entdecken. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Weitere Informationen sind unter www.neuss.de/kultur/ erhältlich.



(Stand:02.07.2021/Stgl)

